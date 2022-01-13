Казанскую РКБ окружат новыми «человейниками»

Фото: Максим Платонов

Новые дома рассчитаны на 13 тысяч жителей

Недалеко от Республиканской клинической больницы в Казани собираются построить несколько жилых кварталов на 12 тысяч человек, школу и несколько детских садов. Проект будущей стройки, обсуждения которого пройдут до 17 февраля, сегодня обнародовала мэрия Казани.

С запада новая застройка будет граничить с улицей Рауиса Гареева, с востока — с улицей Братьев Батталовых. В непосредственной близости, помимо и РКБ и ДРКБ, находится торговый центр «Порт» и ЖК «Палитра».

Основой будут жилые дома, этажность которых составит от шести до 25 этажей. Общая площадь квартир — 269,3 тысячи квадратных метров, по 22,5 квадратного метра на человека. Еще 5,7 тысячи «квадратов» займут коммерческие помещения в жилых домах. Всего на площади почти в 12 гектаров собираются возвести шесть жилых кварталов.

Без инфраструктуры не обойтись — исходя из норм, жителям новых кварталов нужно 970 мест в детсадах и 2 047 мест в школах. Рядом стоящих учреждений явно не хватит, поэтому для обеспечения потребности построят школу на 2 100 мест и четыре детских сада: один вместит 300 детей, второй — 330, третий — 340.

Должна появиться и поликлиника, которая будет совмещенной для детей и взрослых. Рассчитана на 400 посещений в смену. Что касается озеленения территории, то тут собираются разбить парк площадью в 3,3 гектара и сквер в 1,1 гектара. Общая площадь озелененных территорий составит 4,7 гектара.

Без дорог будущих жителей, согласно проекту, тоже не оставят. Планируется, что будет проведена реконструкция и строительство существующих и проектируемых улиц районного и местного значения общей протяженностью 3,15 километра. Построят также внутриквартальные проезды.

Для машин гостей и местных жителей предусмотрено 4 278 мест. В исполкоме предупредили — если площадь жилья и коммерческих помещений уменьшится, то меньше станет и парковочных мест. Пока же на месте собираются возвести четыре отдельно стоящих многоуровневых паркинга, совмещенных с коммерческими помещениями, общей вместимостью 2 730 машино-мест, подземный паркинг в жилом доме на 1 022 места. Парковки появятся и вдоль проезжей части — они рассчитаны на 526 машино-мест.

В непосредственной близости от новой застройки находится торговый центр «Порт». Фото: portkazan.ru

Территорию будут осваивать в семь очередей

На первом этапе первой очереди собираются построить жилые дома площадью 44,8 тыс. «квадратов», паркинг на 750 мест со встроенными коммерческими помещениями, один детсад на 340 мест. Парковка будет введена в эксплуатацию одновременно с жилыми постройками. Второй этап предполагает строительство 18,4 тысячи «квадратов» жилья.

В рамках второй очереди построят 42,6 тыс. кв. м жилья и еще одну парковку на 750 мест. В эксплуатацию их также введут одновременно.

Третья очередь опять включает два этапа: на первом введут в эксплуатацию жилые дома площадью 21,4 тыс. кв. м и детсад на 330 мест, на втором — дома площадью 34,1 тыс. кв. м и школу.

Четвертая очередь предполагает строительство жилых домов площадью 38 тыс. кв. м, еще одного паркинга на 350 мест, детсада на 300 мест и поликлиники.

В ходе пятой очереди введут только дома площадью 33,6 тыс. кв. м. В рамках шестой вместе с жильем площадью 36,4 тыс. кв. м введут в эксплуатацию паркинг на 880 мест. Седьмая предполагает строительство еще одного детсада на 300 мест — но уже для другого микрорайона.

Помимо комфортных ЖК, появятся и обычные дома

Это уже вторая подобная комплексная застройка на территории позади РКБ. О предыдущей стало известно в ноябре 2021 года. Относительно ЖК, о которых писалось выше, они будут расположены левее, тоже между улицами Рауиса Гареева и Братьев Батталовых. Дома там будут необычными — территория будет застроена семью жилыми комплексами повышенной комфортности и бизнес-класса с паркингами, пристроенными детсадами и школой.

Предусмотрена здесь и другая жилая застройка — это два многоквартирных дома высотой 9 и 10 этажей, которые появятся недалеко от существующего универсального спортивного комплекса. Еще появится блокированная 2—3-этажная жилая застройка — рядом с детсадом, новой улицей и лесным массивом. Будут и два отдельно стоящих дошкольных учреждения на 480 мест и школа на 1 501 место. Последняя расположится на территории ранее разрушенной школы.

Что касается объектов общественного назначения, то в микрорайоне появятся общежитие КГАУ, по шесть продовольственных и непродовольственных магазинов, три аптеки, культурно-развлекательный центр, гостиница, несколько точек общепита и отделений банков и т.д.

Дарья Пинегина