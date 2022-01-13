Мишустин: пандемия COVID-19 может оказаться не последней

Фото: Максим Платонов

Россия должна быть готовой к тому, что пандемия COVID-19 может оказаться не последней. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в ближайшие годы важно отработать комплексную систему защиты от новых биологических угроз, начиная от диагностики и заканчивая разработкой вакцин и препаратов. О том, что пандемия может оказаться не последней, предупреждают многие специалисты.

Фото: Ринат Назметдинов

Мишустин добавил, что правительство РФ считает наиболее приоритетным поддержание здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к работе в условиях распространения «омикрона». Кроме того, власти РФ выделили более 187 млн рублей на завершение первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины от COVID-19.

Диана Жиленкова