В Татарстане ночью ожидается мороз до -22 градусов

В Татарстане в ночь на понедельник ожидаются морозы. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В ночные часы прогнозируется до -12... -17˚, при прояснениях и в низких местах — до -22˚. На дорогах гололедица. Днем температуры будут достигать -6... -11 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в центре «Фобос» рассказали, что в первую рабочую неделю в Казани не ожидается сильных морозов.

Татьяна Леухина