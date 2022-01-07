Путин неоднократно обсуждал ситуацию в Казахстане с Токаевым — о ситуации в стране ему докладывает Шойгу

Российский лидер Владимир Путин «неоднократно говорил по телефону» о ситуации в Казахстане с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Эту же тему он в эти дни обсуждал и с главами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



— Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана, — рассказал о разговорах Путина и Токаева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru

По его словам, о ситуации в Казахстане Путину докладывает лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Делает он это в постоянном режиме.

Шойгу предоставляет Путину информацию о работе миротворческих сил в Казахстане. Он докладывает о выполнении поставленных перед ними задач, пишет ТАСС.

В Казахстане уже несколько дней не утихают массовые беспорядки. По последним данным, там задержали уже 3 706 человек, участвующих в них. Накануне в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ. Перед ними стоит задача охранять важные государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка страны.



Татьяна Демина