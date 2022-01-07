В Казахстане задержаны более 3 тысяч человек

В Казахстане в связи с беспорядками в стране задержали 3 706 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабар-24».



Ранее сообщалось, что 26 участников беспорядков были убиты (их правоохранители называют вооруженными преступниками), еще 18 человек были ранены. В ходе вооруженных столкновений погибли 18 сотрудников полиции, пострадали 748 полицейских и служащих нацгвардии.

На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. Акиматы находятся под контролем силовиков.

На фоне беспорядков в Казахстане президент пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации. По его словам, введение режима чрезвычайного положения дает свои результаты, и по всей республике восстанавливается конституционная законность.

Маргарита Головатенко