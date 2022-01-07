Новости общества

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились 92 случая заражения коронавирусом

11:39, 07.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 92 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 92 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 43 353 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 63 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 36 760 человек.

Умерли за весь период 1 475 заболевших, в том числе четверо за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 91 новом случае в республике.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также