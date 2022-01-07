В Татарстане подтвердились 92 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 92 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 43 353 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 63 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 36 760 человек.

Умерли за весь период 1 475 заболевших, в том числе четверо за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 91 новом случае в республике.

Маргарита Головатенко