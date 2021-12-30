Песков: Россия никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США

Россия никогда не была источником и первоисточником напряженных ситуаций с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российское государство принимало и будет принимать действия, направленные на обеспечение безопасности страны. Россия настроена на переговоры, только в ходе них могут быть решены насущные проблемы, передает «Интерфакс».

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Сегодня в МИД РФ заявили, что переговоры России и США в Женеве пройдут 10 января. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Помимо прочего, сегодня вечером лидер США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В числе запланированных для обсуждения тем — предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией.

Диана Жиленкова