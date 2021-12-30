Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Предновогодний номер «Коммерсанта» вышел с QR-кодами вместо статей

13:31, 30.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Предновогодний номер «Коммерсанта» вышел с QR-кодами вместо статей
Фото: instagram.com/kommersant_online

«Коммерсантъ» выпустил праздничный и последний номер газеты в 2021 году — в нем вместо вместо статей напечатаны QR-коды. Что за ними скрывается, можно узнать, наведя на них камеру телефона.

На обложке газеты размещена крупная надпись «Хватит читать!». Под ним написано, что это первый в истории мультимедийный итоговый номер «Ъ»

— Мы не смогли вот так просто завершить 2021 год, поэтому праздничный номер газеты «Коммерсантъ» вышел нестандартный, — говорится в сообщении официального instagram-аккаунта издательского дома.

Отметим, что в 2021-м основным источником тревог для россиян стала пандемия COVID-19. В частности, речь идет о введении QR-кодов в общественных местах. Этот страх занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах России.

Татьяна Демина
ОбществоТехнологииМедиа

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также