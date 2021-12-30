Предновогодний номер «Коммерсанта» вышел с QR-кодами вместо статей

«Коммерсантъ» выпустил праздничный и последний номер газеты в 2021 году — в нем вместо вместо статей напечатаны QR-коды. Что за ними скрывается, можно узнать, наведя на них камеру телефона.

На обложке газеты размещена крупная надпись «Хватит читать!». Под ним написано, что это первый в истории мультимедийный итоговый номер «Ъ»

— Мы не смогли вот так просто завершить 2021 год, поэтому праздничный номер газеты «Коммерсантъ» вышел нестандартный, — говорится в сообщении официального instagram-аккаунта издательского дома.

Отметим, что в 2021-м основным источником тревог для россиян стала пандемия COVID-19. В частности, речь идет о введении QR-кодов в общественных местах. Этот страх занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах России.



Татьяна Демина