В этом году основным источником тревог россиян стали ограничительные меры из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году основным источником тревог для россиян стала пандемия COVID-19. Причем в прошлом году жители РФ в основном боялись подхватить инфекцию, а в этом году этот страх сменился переживаниями об ограничительных мерах.

В частности, речь идет о введении QR-кодов в общественных местах. Этот страх занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах страны. Затем идут переживания о вакцинации и боязнь COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если говорить не о пандемии, то россиян также волнуют рост числа жестоких преступлений и инфляция, передает «Коммерсант» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей» агентства КРОС.

Вчера глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что введение QR-кодов в общественных местах может не потребоваться в том случае, если коронавирус станет сезонным заболеванием.



Диана Жиленкова