В Татарстане утвердили план мероприятий по семейной и демографической политике до 2025 года

В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации семейной и демографической политики республики на 2022—2025 годы, сказано в распоряжении Кабмина.



Исполнительным органам, ответственным за реализацию плана, поручили выполнить его в пределах предусмотренных на это средств, два раза в год представлять его в Минтруд РТ. Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления районов и городских округов предложено принять участие в реализации плана.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минтруд РТ.

Кабмин Татарстана утвердил комплексный план действий правительства республики по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету на 2022 год.

Маргарита Головатенко