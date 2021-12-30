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Кабмин Татарстана утвердил план действий по реализации послания Минниханова Госсовету на 2022 год

12:46, 30.12.2021
Кабмин Татарстана утвердил план действий по реализации послания Минниханова Госсовету на 2022 год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана утвердил комплексный план действий правительства республики по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации РТ.

Исполнительным органам власти, участвующим в реализации плана, поручено предоставлять 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минэкономики республики информацию о ходе его выполнения. Контроль за исполнением постановления возложили на Минэкономики РТ.

Фото: tatarstan.ru

В плане содержится 67 пунктов. В графе «Основные направления и задачи» указаны прямые цитаты из речи Минниханова на выступлении перед Госсоветом.

Президент Татарстана выступил с ежегодным посланием к Госсовету республики 8 октября. Он поставил пять ключевых задач перед промышленностью республики, раздал главные поручения компаниям нефтехимического и оборонного комплексов и раскритиковал районные власти за недостаточную работу на промплощадках. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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