Кабмин Татарстана утвердил план действий по реализации послания Минниханова Госсовету на 2022 год

Кабмин Татарстана утвердил комплексный план действий правительства республики по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации РТ.

Исполнительным органам власти, участвующим в реализации плана, поручено предоставлять 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минэкономики республики информацию о ходе его выполнения. Контроль за исполнением постановления возложили на Минэкономики РТ.

Фото: tatarstan.ru

В плане содержится 67 пунктов. В графе «Основные направления и задачи» указаны прямые цитаты из речи Минниханова на выступлении перед Госсоветом.

Президент Татарстана выступил с ежегодным посланием к Госсовету республики 8 октября. Он поставил пять ключевых задач перед промышленностью республики, раздал главные поручения компаниям нефтехимического и оборонного комплексов и раскритиковал районные власти за недостаточную работу на промплощадках. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина