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«Татнефть» выплатит дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 26,5 рубля за акцию

15:20, 29.12.2021
«Татнефть» выплатит дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 26,5 рубля за акцию
Фото: commons.wikimedia.org

Акционеры ПАО «Татнефть» на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2021 года в размере 26,5 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

За первое полугодие 2021 года выплаты составили в размере 16,52 рубля на акцию. То есть за третий квартал дивиденды составят 9,9 рубля на акцию.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 10 января.

Уставный капитал «Татнефти» составляет 2,3 млрд рублей, он разделен на 2,1 млрд обыкновенных и 147,5 млн привилегированных акций номиналом один рубль. Согласно подсчетам «Интерфакса», компания направит на выплату дивидендов 61,6 млрд рублей — 50% от чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев, которая составила 123,3 млрд рублей.

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