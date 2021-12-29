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Татарстан попал в десятку уравновешенных регионов в рейтинге по тревожности

07:46, 29.12.2021
Татарстан попал в десятку уравновешенных регионов в рейтинге по тревожности
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан оказался в десятке уравновешенных регионов в рейтинге по тревожности по итогам 2021 года, следует из результатов исследования экспертов аналитического департамента КРОС, его приводит РБК.

Наряду с Татарстаном наиболее уравновешенные - это Курская, Калининградская, Калужская области, Забайкальский край, Волгоградская и Тульская области, ЯНАО, Тверская и Иркутская области. Татарстан среди них занимает четвертое место.

Наиболее тревожные регионы России — Москва и Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

В числе самых невозмутимых регионов — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял 21-ю строчку в рейтинге российских регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам третьего квартала текущего года. По итогам второго квартала республика занимала 30-е место.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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