Татарстан попал в число регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года
Татарстан занял 21-ю строчку в рейтинге российских регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам третьего квартала текущего года. По итогам второго квартала республика занимала 30-е место.
Лидером рейтинга оказалась Курская область. Второе место заняла Москва, третье — Ямало-Ненецкий автономный округ. В топ-5 вошли Челябинская область и Приморский край, сообщили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).
В десятку рейтинга также вошли Севастополь, Тюменская область, Владимирская область и Ханты-Мансийский автономный округ, которые поделили восьмую строчку, Оренбургская и Белгородская области.
Напомним, по итогам первого квартала 2021-го Татарстан занимал 15-е место в рейтинге регионов-лидеров по экономической устойчивости. Самым экономически устойчивым регионом России по итогам первых трех месяцев текущего года оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.
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