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Татарстан попал в число регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года

09:42, 27.12.2021
Татарстан попал в число регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 21-ю строчку в рейтинге российских регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам третьего квартала текущего года. По итогам второго квартала республика занимала 30-е место.

Лидером рейтинга оказалась Курская область. Второе место заняла Москва, третье — Ямало-Ненецкий автономный округ. В топ-5 вошли Челябинская область и Приморский край, сообщили в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

В десятку рейтинга также вошли Севастополь, Тюменская область, Владимирская область и Ханты-Мансийский автономный округ, которые поделили восьмую строчку, Оренбургская и Белгородская области.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по итогам первого квартала 2021-го Татарстан занимал 15-е место в рейтинге регионов-лидеров по экономической устойчивости. Самым экономически устойчивым регионом России по итогам первых трех месяцев текущего года оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.

Татьяна Демина
Экономика

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