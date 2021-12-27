Пенсионеры в декабре получат выплаты за январь 2022 года

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», в этом году получат деньги за январь 2022 года в декабре. Это связано с январскими праздниками, длящимися включительно до 9 января, рассказала агентству «Прайм» экономист, замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.



Единого графика выплат пенсий нет. Пенсии по-разному перечисляются в банки и почтовые отделения в разных регионах. Информацию о сроках выплат можно узнать по контактным телефонам региональных ПФР, пояснила Григорьева.

Пенсия за январь 2022 года поступит уже с учетом индексации, которая прошла в декабре. Индексация прошла для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад.

Фото: realnoevremya.ru

Российские пенсионеры, проживающие в селах, могут получить прибавку к выплатам в размере 25% от ее суммы. Перерасчет производится автоматически, для этого не нужно обращаться в фонд. Чтобы получить надбавку в 25%, нужно иметь трудовой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности и быть неработающим пенсионером.

Маргарита Головатенко