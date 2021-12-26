Хоккеисты Адамчук и Кагарлицкий продлили контракты с «Ак Барсом»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий и защитник Кирилл Адамчук продлили контракты с казанским клубом «Ак Барс». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Сроки действия контрактов у обоих составляют 2 года. По словам генерального менеджера клуба Марата Валиуллина, Кагарлицкий — один из лучших форвардов КХЛ и лидер «Ак Барса» в этом сезоне, а Адамчук хорошо проявил себя и будет развиваться дальше.

Кагарлицкий играет в «Ак Барсе» с мая 2021 года. В этом сезоне он — лучший бомбардир команды с 30 набранными очками в 41 игре. Адамчук выступает за клуб с перерывами с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах и отличился тремя результативными передачами.

Накануне «Ак Барс» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4, уступив в овертайме.





Дарья Акимова