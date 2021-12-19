В результате тайфуна на Филиппинах погибли по меньшей мере 75 человек
В результате тихоокеанского тайфуна «Раи» на Филиппинах погибли как минимум 75 человек. Окончательные данные неизвестны из-за проблем со связью.
Как спрогнозировал Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, сегодня эпицентр урагана расположится в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.
О формировании 22-го в этом сезоне тайфуна сообщала несколькими днями ранее Метеорологическая обсерватория Гонконга, передает ТАСС.
В этом месяце в Индонезии произошло извержение вулкана, в результате чего погибли 13 человек. Еще несколько десятков местных жителей получили ожоги. Незадолго до этого сообщалось об усилении активности вулкана.
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