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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с марта

08:57, 14.12.2021
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с марта
Фото: moex.com

Во вторник утром, 14 декабря, согласно данным торгов, российский рынок акций падает на сохранении геополитических рисков и ухудшении конъюнктуры внешних рынков.

Рублевой индекс Мосбиржи падал на 4,9% — до 3444 пунктов. При провале до 33352,53 пункта он обновил минимум с марта этого года. Сессия понедельника была закрыта на отметке в 3618,31 пункта.

Нефть марки Brent на торгах дешевеет на 0,4% — до 74,1 доллара за баррель, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Чем вызван обвал на российском фондовом рынке и что делать дальше — на эти вопросы отвечало «Реальное время».

Маргарита Головатенко
Экономика Татарстан

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