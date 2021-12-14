В Новосибирске выкатили первый летный образец ударного беспилотника «Охотник»

В Новосибирске на авиационном заводе (НАЗ) имени В.П. Чкалова прошла выкатка первого летного образца российского ударного беспилотного аппарата С-70 «Охотник», сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.



Это первый экземпляр «Охотника», который оснащен плоским реактивным соплом. Благодаря этому у комплекса снижена радиолокационная заметность.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам», — цитирует «РИА Новости» Криворучко.

В августе президент России Владимир Путин сообщил, что на российских верфях будут заложены два военных корабля, а также четыре подлодки. Глава государства подчеркивал, что модернизация проходит во всей оборонной сфере, армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений.

Маргарита Головатенко