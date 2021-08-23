Путин: в России построят два новых военных корабля и четыре подлодки

Президент России Владимир Путин сообщил, что на российских верфях будут заложены два военных корабля, а также четыре подлодки. Об этом сообщает ТАСС.

— Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что модернизация проходит во всей оборонной сфере, армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений. Например, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник».

В июле головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море. Отмечалось, что экипаж отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок.

Алексей Нечаев