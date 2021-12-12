В Набережных Челнах на ипподроме установлена падающая елка
В Набережных Челнах на городском ипподроме установили падающую елку. Об этом сообщили «Челнинские известия».
Раньше она украшала новогоднюю площадь Азатлык. Сообщается, что конструкцию уже поставили.
Кроме этого, отмечается, что некоторые новогодние элементы оформления главной площади города перенесены в Замелекесье.
Как стало известно ранее, в Бугульме продолжают оформлять новогодний городок в стиле игры Minecraft. Здесь также появится самый длинный ледяной лабиринт в Татарстане.
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