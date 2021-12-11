В Бугульме продолжают оформлять новогодний городок в стиле Minecraft

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До Нового года осталось всего три недели. Многие города Татарстана уже украсили к главному празднику года. В Бугульме продолжают оформлять новогодний городок в стиле игры Minecraft под названием «Бугулькрафт». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Концепцию предложили местные дети. Макет одной из фигур с изображением главного героя игры, стоящую на входе в парк, собрала Виталина Писанова, ученица третьего класса, занимающаяся в школе юных архитекторов.

Местным жителям идея понравилась. Некоторые пришли специально, чтобы посмотреть на ход оформления городка.

Кроме персонажей Minecraft, установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Щелкунчика. Также здесь появятся развлекательные аттракционы, 70-метровый лабиринт изо льда. Это будет самый длинный лабиринт в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Бугульме на новогоднее оформление и проведение мероприятия к Новому году потратят всего 2 млн рублей.



Дарья Акимова