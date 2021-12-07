Айрат Шафигуллин рассказал о мониторинге цен на лекарства и продукты в пандемийный 2020 год

Фото: Максим Платонов (архив)

В пандемию Управлению ФАС по Татарстану пришлось мониторить цены на антисептики, маски, лекарства и продукты питания, признался глава ведомства Айрат Шафигуллин.

Ситуация со временем выправилась, рост цен, который был в 2020 году, удалось остановить — он был «неоправданным и спекулятивным», бизнес вел себя «очень некорректно», считает спикер.

В УФАС уверяют, что обычно их служба сегодня выносит предписания, а достаточно действенным наказанием в антимонопольном органе считают штрафы, которые могут быть довольно большими для руководителей компаний и организаций.

— Мы не ставим себе задачу — собирать штрафы. Главное — это профилактика и предупреждения, — заявил глава татарстанского ведомства.

Тем не менее, по его словам, участники картельного сговора выплачивают штрафы на десятки миллионов, а то и миллиарды рублей. Самое «крайнее наказание», которое существует, — уголовное, в таком случае дело ФАС передает в правоохранительные органы. Но это случается очень редко, заметил Шафигуллин.

Подробнее — в записи online-конференции «Реального времени».

Сергей Афанасьев