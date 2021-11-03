Пользователи Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи соцсетей Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

58% пользователей Instagram информируют о сбоях в работе приложения, у 22% некорректно работает веб-сайт. Еще у 19% — проблемы с подключением к серверу.

Фото: pxhere.com

У 51% пользователей Facebook наблюдаются сбои в работе веб-сайта, у 24% возникли проблемы с подключением к серверу, у 24% — проблемы с приложением.

Последний раз сбои в работе Instagram наблюдались 20 октября.