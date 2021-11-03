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Пользователи Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе сервиса

21:36, 03.11.2021
Пользователи Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе сервиса
Фото: kzn.ru

Пользователи соцсетей Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

58% пользователей Instagram информируют о сбоях в работе приложения, у 22% некорректно работает веб-сайт. Еще у 19% — проблемы с подключением к серверу.

Фото: pxhere.com

У 51% пользователей Facebook наблюдаются сбои в работе веб-сайта, у 24% возникли проблемы с подключением к серверу, у 24% — проблемы с приложением.

Последний раз сбои в работе Instagram наблюдались 20 октября.

ТехнологииITОбщество

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