Главврач БСМП рассказал о пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Елабугой

В стенах БСМП проходят обследование и лечение 20 пострадавших после ДТП под Елабугой, рассказал главный врач БСМП Марат Мухамадеев.



Первый пациент поступил в медучреждение в 7.45, его состояние оценивается как тяжелое — у него диагностировали разрыв селезенки. Пациент находится в операционной, им занимаются хирурги.

16 человек находятся в первом зале приемного покоя БСМП, их состояние легкой степени тяжести, они проходят диагностику. Состояние еще троих пациентов оценивается как средней степени тяжести.

«С учетом различного рода травм были привлечены специалисты-офтальмологи, челюстно-лицевые хирурги и лор-врачи из других учреждений. Все они находятся на территории БСМП, поэтому всем пациентам оказывается вся необходимая лечебная и диагностическая помощь», — сказал он.

Рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса, который перевозил рабочих, совершил наезд на припаркованный у обочины грузовик. По официальным данным, в результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса.

О том, что известно о столкновении вахтового автобуса и грузовика под Елабугой, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко