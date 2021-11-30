Казань примет чемпионат России по корэш

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани в следующем месяце пройдет чемпионат России по корэш. Соревнования запланированы на 3—5 декабря.

Спортсмены в десяти весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг будут соревноваться в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ. Финальные схватки пройдут 5 декабря.

Татарстан на чемпионате России представят десять спортсменов:

Алексей Абрамов (60 кг);

Ильназ Минмуллин (65 кг);

Ислам Фаляхов (70 кг);

Рафаэль Калимуллин (75 кг);

Ренас Калимуллин (80 кг);

Раиль Салахутдинов (85 кг);

Ильмир Тухватуллин (90 кг);

Руслан Рафиков (100 кг);

Радик Салахов (130 кг);

Фирдус Зайнуллин (св.130 кг).

В прошлом году Казань принимала чемпионат мира по корэш. Соревновались в столице Татарстана около 100 спортсменов из 25 стран мира.



Татьяна Демина