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Казань примет чемпионат России по корэш

16:07, 30.11.2021
Казань примет чемпионат России по корэш
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани в следующем месяце пройдет чемпионат России по корэш. Соревнования запланированы на 3—5 декабря.

Спортсмены в десяти весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг будут соревноваться в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ. Финальные схватки пройдут 5 декабря.

Татарстан на чемпионате России представят десять спортсменов:

  • Алексей Абрамов (60 кг);
  • Ильназ Минмуллин (65 кг);
  • Ислам Фаляхов (70 кг);
  • Рафаэль Калимуллин (75 кг);
  • Ренас Калимуллин (80 кг);
  • Раиль Салахутдинов (85 кг);
  • Ильмир Тухватуллин (90 кг);
  • Руслан Рафиков (100 кг);
  • Радик Салахов (130 кг);
  • Фирдус Зайнуллин (св.130 кг).

В прошлом году Казань принимала чемпионат мира по корэш. Соревновались в столице Татарстана около 100 спортсменов из 25 стран мира.

Татьяна Демина
Спорт Татарстан

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