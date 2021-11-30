Казань примет чемпионат России по корэш
В Казани в следующем месяце пройдет чемпионат России по корэш. Соревнования запланированы на 3—5 декабря.
Спортсмены в десяти весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг будут соревноваться в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ. Финальные схватки пройдут 5 декабря.
Татарстан на чемпионате России представят десять спортсменов:
- Алексей Абрамов (60 кг);
- Ильназ Минмуллин (65 кг);
- Ислам Фаляхов (70 кг);
- Рафаэль Калимуллин (75 кг);
- Ренас Калимуллин (80 кг);
- Раиль Салахутдинов (85 кг);
- Ильмир Тухватуллин (90 кг);
- Руслан Рафиков (100 кг);
- Радик Салахов (130 кг);
- Фирдус Зайнуллин (св.130 кг).
В прошлом году Казань принимала чемпионат мира по корэш. Соревновались в столице Татарстана около 100 спортсменов из 25 стран мира.
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