На ночную уборку снега в Казани вышли 236 единиц спецтехники
В Казани этой ночью на уборку улиц от снега выйдут 53 дорожных рабочих и 236 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Снег будут вывозить с улиц: Айдинова, Баумана, Большой Красной, Братьев Батталовых, Гарифьянова, Гвардейской, Даурской, Короленко, Назарбаева, Нигматуллина, Павлюхина, Петербургской, Салимжанова, Сыртлановой, Татарстан, Чистопольской и других.
Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части.
Минувшей ночью на уборку улиц вышли 252 единицы спецтехники.
Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на этой неделе рассказал, что в столице Татарстана планируют усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог.
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