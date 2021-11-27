На ночную уборку снега в Казани вышли 236 единиц спецтехники

В Казани этой ночью на уборку улиц от снега выйдут 53 дорожных рабочих и 236 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Снег будут вывозить с улиц: Айдинова, Баумана, Большой Красной, Братьев Батталовых, Гарифьянова, Гвардейской, Даурской, Короленко, Назарбаева, Нигматуллина, Павлюхина, Петербургской, Салимжанова, Сыртлановой, Татарстан, Чистопольской и других.

Фото: kzn.ru

Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части.



Минувшей ночью на уборку улиц вышли 252 единицы спецтехники.

Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на этой неделе рассказал, что в столице Татарстана планируют усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог.

