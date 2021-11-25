Ночью на уборку улиц Казани вышли 252 единицы спецтехники

Ночью на уборку улиц Казани вышли 55 дорожных рабочих и 252 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Снег будут убирать на участках улиц Айвазовского, Аэропортовской, Бассейной, Большой Красной, Бутлерова, Вишневского, Гарифьянова, Декабристов, Дзержинского, Кремлевской, Лобачевского, Карла Маркса, Московской, Муштари, Назарбаева, Некрасова, Подлужной, Татарстан и другие. На улицы Казани выйдут 68 комбинированных дорожных машин (КДМ), 56 тракторных щеток, 66 самосвалов, 34 фронтальных погрузчика, 10 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части.

Днем на очистку улиц от снега вышли 248 единиц техники и 510 дорожных рабочих.



Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на этой неделе рассказал, что в столице Татарстана планируют усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог.

