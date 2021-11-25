Власти Казани отклонили проект новой инфраструктуры для микрорайона Аки

Исполком Казани отклонил проект территории жилого массива Аки в Советском районе города и отправил его на доработку, такое постановление есть в сборнике документов мэрии.



Основанием для отправки проекта на доработку послужили результаты общественных обсуждений, проводимых в столице Татарстана с 1 июля по 5 августа.

Напомним, согласно проекту, жилые дома высотностью в один-два этажа должны были занять 26,8 га, школы — 3,44 га. Планировалось возвести детские сады и поликлинику, а еще озеленить территорию.

Подробнее о планируемой инфраструктуре в микрорайоне Аки — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко