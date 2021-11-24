Словарь Collins English Dictionary назвал NFT словом года

Фото: Максим Платонов (архив)

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2021 года NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»). Об этом сообщается на официальном сайте издательства.

NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен») эксперты считают «уникальным цифровым сертификатом, зарегистрированным в блокчейне (реестре криптовалютных транзакций, — прим. ред.), который используется для закрепления прав собственности на различные активы». Это слово связано с одной из главных тенденций 2021 года — цифровой революцией.

Фото: Максим Платонов (архив)

В шорт-лист попали еще восемь слов и словосочетаний: double-vaxxed («прошедший оба этапа вакцинации»), hybrid-working (так называют режим возврата сотрудников в офис, когда они могут проводить там только часть рабочей недели), pingdemic (социальный феномен, заключающийся в том, что сотрудники вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за того, что медицинские приложения зафиксировали их близкий контакт с зараженным коронавирусом человеком), climate anxiety («климатическое беспокойство» — состояние расстройства, вызванное обеспокоенностью проблемой изменения климата).

В начале ноября Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словом года в России «спутник». В этом году жители страны стали использовать его в речи в девять раз чаще, чем раньше. Также среди популярных слов в этом году: «Афганистан», «Северный поток», «перепись», «импичмент».



Татьяна Леухина