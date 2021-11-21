На трассе М7 фуру выбросило в кювет

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На трассе М7 произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, у разворота в Чебоксары фуру выбросило в кювет. Данные о пострадавших неизвестны.

Вчера около татарстанского поселка Новые Салмачи столкнулись автомобили. По рассказам очевидцев, женщина ехала с деревни Куюки, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем Honda Civic. Местные жители делятся, что в этом месте качество дороги оставляет желать лучшего.

Еще одно на днях ДТП произошло в Казани, в поселке Дербышки. По мнению пользователей соцсетей, причиной аварии могло стать ухудшение погодных условий.

Диана Жиленкова