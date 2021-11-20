В Татарстане около поселка Новые Салмачи столкнулись автомобили

Фото: соцсети

В Татарстане около поворота на поселок Новые Салмачи произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пользователи пишут, что женщина ехала с деревни Куюки, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем Honda Civic. Пострадавшей оказали первую помощь. Местные жители делятся, что на этом участке дорога узкая, есть колея. Некоторые пользователи призывают поставить на этом месте светофор.

Вчера вечером в казанском поселке Дербышки также произошло ДТП. Пользователи соцсетей предполагают, что причиной аварии могла стать непогода. По их наблюдениям, ДТП происходят во время снегопада гораздо чаще.



Диана Жиленкова