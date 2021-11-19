В казанских Дебышках столкнулись автомобили

Фото: соцсети

В казанском поселке Дербышки вечером произошло ДТП, видеозаписью итога аварии поделились в социальных сетях.

Пользователи сняли на видео, как посреди дороги рядом с двумя столкнувшимися атовмобилями стоит группа людей — они разговаривают и осматривают машины.

ДТП произошло примерно в 19:22. Пользователи в комментариях предположили, что виной столкновения могла стать непогода — по их наблюдениям, ДТП происходят во время снегопада гораздо чаще.

Вчера в Казани автобус наехал на отбойник и повис на нем. ДТП произошло рядом с Компрессорным заводом.

Маргарита Головатенко