В Госжилфонде ответили на возмущения челнинских соципотечников, не получивших квартиры

В Челнах соципотечники, которые стоят без очереди, будут обеспечены жильем, ответили в Госжилфонде на возмущения местных жителей, которые до сих пор не получили квартиры и стоят в очередях.



Беспокойство бюджетников связано с приоритетом в выдаче квартир молодым семьям. В прошлом году по поручению президента Татарстана запустили программу соципотеки для молодых семей, по которой их допускали к розыгрышу квартир в год постановки на учет. Для участия нужно накопить 10% от стоимости квартиры на первоначальный взнос.

«Семьи жалуются, что долго ожидают квартиры. В основном, это связано с тем, что семьи начинают исчислять трехгодичный срок ожидания уже с момента подачи документов. Но он, отметим, начинается с даты заключения договора социальной ипотеки. Другая причина, когда у семьи действительно наступил приоритетный год, но она не может участвовать в розыгрыше — не хватает первоначального взноса», — рассказали в ГЖФ.

В первую очередь к розыгрышу квартир допускаются бюджетники, у которых наступил приоритетный год, молодые семьи, вступившие в программу соципотеки в текущем году, и работники предприятий, финансирующих программу. При наличии свободных квартир к розыгрышу допускаются очередники следующего года, сообщает chelny-biz.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко