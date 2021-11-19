СИБУР и ВНИРО займутся сохранением рек России

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СИБУР и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на координацию научной и практической деятельности в сфере сохранения и возобновления водных биологических ресурсов и среды их обитания в регионах присутствия СИБУРа.

— Мы как производственная компания понимаем, что наша деятельность должна быть не только эффективной, но и экологически безопасной. Подписанное соглашение позволит нам совместно с экспертами оценить эффективность прилагаемых СИБУРом усилий по сохранению водных ресурсов и поддержанию биоразнообразия в регионах присутствия с научно-исследовательской точки зрения, существенно пополнить базу данных рыбохозяйственных характеристик водных объектов и сформулировать новые амбициозные природоохранные задачи на следующий период, — рассказал Сергей Лукичев, член правления — управляющий директор СИБУРа.

В рамках сотрудничества СИБУР и ВНИРО планируют провести комплексные обследования основных водных объектов в регионах присутствия компании, определить природный фон поверхностных вод, разработать нормативы качества воды в водных объектах с учетом региональных особенностей и актуализировать план мероприятий по водоохранной деятельности предприятий на ближайшие пять лет.

— Сохранение биоразнообразия — актуальный тренд устойчивого развития. Организуя взаимодействие с бизнесом в сфере сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов и среды их обитания, мы вносим важный вклад в комплексное решение экологических и природоохранных задач. Достигнутые сегодня договоренности между ВНИРО и СИБУРом — значимый шаг в этом направлении, — отметил Кирилл Колончин, директор ВНИРО.