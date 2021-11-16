ФАС одобрила покупку АвтоВАЗом 40% компании «ОАТ», принадлежащей КАМАЗу

ФАС России удовлетворила ходатайство АвтоВАЗа о приобретении 40-процентной доли в автокомпонентной группе предприятий «Объединенные автомобильные технологии» («ОАТ»), принадлежащей КАМАЗу.

Фото: fas.gov.ru

В пресс-службе челнинского автогиганта ранее объясняли, что советы директоров двух компании одобрили создание совместного партнерства. Ожидается, что ПАО «КАМАЗ» будет владеть 45% акций, а АО «АвтоВАЗ» — 40% акции, пишет «Интерфакс».

В группу «Объединенных автомобильных технологий» входят 10 производственных предприятий по выпуску автокомпонентов в Самарской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областях. Больше 90% продукции «ОАТ» поставляются для автомобилей марки LADA. Сделку планируется завершить к концу текущего года.