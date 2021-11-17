Дело КПК «Рост» с ущербом на миллиард дошло до Верховного суда РТ

Фото: «Реальное время» (на снимке — Макаров при оглашении приговора)

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу кредитного потребкооператива «Рост». С момента его вынесения Вахитовским райсудом Казани прошло чуть больше года. Не меньше осужденных апелляции ждали и потерпевшие, передает с места журналист «Реального времени».



Ожидания потерпевших связаны с тем, что до вступления приговора в силу они не могут получить исполнительный лист по своим удовлетворенным судом искам о компенсации ущерба.

Приговор оспаривает прокуратура, настаивая на более жестких наказаниях для подсудимых, а также все осужденные и их защитники, заявляя о невиновности.

Отправка дела в 650 томах в Верховный суд РТ затянулась из-за процедуры ознакомления осужденных с протоколами судебных заседаний.

Напомним, 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тысячи пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля». Общий ущерб по делу суд сократил с 1,5 до 1 млрд рублей. Правда, стоимость арестованного по делу имущества, как сообщалось ранее, составляет меньше трети от нужной для погашения суммы.

Оценка работы потребкооператива в приговоре звучит так: «По мнению суда, деятельность КПК «Рост» изначально строилась на обмане потерпевших, и все подсудимые об этом знали».

Райсуд оставил под арестом земельные участки, дома, квартиры осужденных, больше десятка автомобилей «Мерседес», слитки золота, кеш-боксы с монетами и несколько портретов Петра I и Екатерины II кисти неизвестного художника и другое имущество.

Ранее судимый за мошенничество основатель КПК «Рост» Андрей Макаров был признан организатором ОПС и приговорен к 13,5 годам колонии особого режима. Еще шесть фигурантов получили сроки в колонии общего режима.

Сестру основателя, учредителя, гендиректора и главбуха КПК Наталью Макарову наказали 12,5 годами колонии общего режима. На полгода меньше — консультанта КПК, экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова и Александра Бурнаева. К 10 годам приговорен Роберт Гарипов. По 9 лет 6 месяцев назначено консультанту кооператива с гражданством США и РФ Вадиму Еникееву и Алексею Гречко.

Напомним, при подготовке к последнему слову в районном суде Харламов сочинил басню о деталях данного дела.