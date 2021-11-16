Перед судом Казани предстал экс-замглавы Фонда соцстраха в РТ

Фото: "Реальное время"

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению резонансного дела о «колясочной» афере с ущербом 14,5 млн рублей. На скамье подсудимых — трое, включая бывшего зама управляющего отделения ФСС Камиля Фатыхова, передает с места журналист «Реального времени».



Также перед судом предстали экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров, его младший брат — сотрудник ООО «Альянс» Ильдар Сагиров. Четвертый фигурант дела — директор и владелец «Альянса» Альберт Закиров — объявлен в розыск. Ранее источники «Реального времени» сообщали — он в Грузии.

По версии СК и прокуратуры, незаконно получали персональные данные об инвалидах республики, нуждающихся в колясках и протезах, вводя их в заблуждение о стоимости данного оборудования и представляли фальсифицированные в части цен документы к выплате компенсаций в филиалы ФСС. В результате размер выплат из бюджета значительно превышал реальную стоимость технических средств реабилитации.

Действия по хищению 14,5 млн рублей следователи квалифицировали как мошенничество. Также фигурантам вменяют покушение на таковое — при попытках похитить еще 10,7 млн рублей.

Трое обвиняемых вину не признают. Фатыхов и Сагиров-старший находятся под стражей, Сагиров-младший — под домашним арестом.

В данный момент представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение.