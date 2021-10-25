СК направил в суд дело бывшего замглавы ФСС по Татарстану

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования дела бывшего замруководителя татарстанского отделения Фонда социального страхования Камиля Фатыхова. Его, а также экс-начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации вышеназванного учреждения Марата Сагирова и его брата 31-летнего Ильдара Сагирова обвиняют в мошенничестве с ущербом 13,7 млн рублей и в покушении на таковое.



Вину не один из фигурантов не признал, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2018—2019 годах обвиняемые совместно с лицом, которое в настоящее время объявлено в федеральный розыск (речь о челнинском бизнесмене Закирове, — прим. ред.), незаконно получили персональные данные об инвалидах республики, нуждающихся в колясках и протезах, ввели их в заблуждение о стоимости данного оборудования и представляли фальсифицированные в части цен документы к выплате компенсаций в филиалы ФСС. В результате размер выплат из бюджета значительно превышал реальную стоимость технических средств реабилитации.

Аналогичным образом в 2019 году злоумышленники представили в филиалы Фонда социального страхования фиктивные документы для получения выплат на сумму более 14 млн рублей, но их действия были пресечены, полагают силовики.



Прокуратура РТ уже утвердила обвинение, материалы дела направлены в казанский суд.