МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

МВД России объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, сообщает «РИА Новости».



Основатель правозащитного проекта ранее обнародовал видеозаписи с пытками и насилием заключенных в Саратовской области. По результатам начатой проверки правоохранительные органы возбудили пять уголовных дел, заявлялось о 18 уволенных сотрудниках.

Ранее в розыск объявляли белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего видеозаписи с пытками проекту Gulagu.net. Вчера стало известно, что в прокуратуре Саратовской области отменили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, однако дело направили для проведения проверки в порядке статей 144—145 УПК России в Следственный комитет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Савельеву вменялся неправомерный доступ к компьютерной информации в то время, пока тот сам сидел в колонии. По предварительным данным, он скопировал охраняемую законом компьютерную информацию и передал ее третьему лицу для распространения в СМИ. В результате видео с издевательствами над заключенными в тюремной больнице опубликовал портал Gulagu.net.

Маргарита Головатенко