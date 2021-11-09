Волейболисты казанского «Зенита» обыграли эстонский «Тарту»
Сегодня казанский «Зенит» сыграл с эстонским «Тарту», обыграв противника со счетом 3:1 (21:25, 18:25, 25:20, 23:25). 1/32 финала Кубка ЕКВ проходит в Эстонии.
С «Тарту» казанская команда сыграет и завтра, 10 ноября. А 13 ноября встретится с «Зенитом» Санкт-Петербурга.
В прошлом месяце волейболисты казанского «Зенита» обыграли оренбургский «Нефтяник». Встреча прошла в столице Татарстана со счетом 3:0 (25:15, 25:11, 25:18).
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