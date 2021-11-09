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В Челнах выставили на аукцион участок под спортивный объект за 2,5 млн рублей

06:20, 09.11.2021
В Челнах выставили на аукцион участок под спортивный объект за 2,5 млн рублей
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах на аукцион выставили участок за 2,5 млн рублей, на котором должен появиться спортивный объект. Участок располагается между храмом Серафима Саровского и рестораном «Макдоналдс», сообщают Chelny.biz.

Вид разрешенного использования на участке площадью 3,2 тыс. кв. м — для размещения объектов физической культуры и спорта. До этого пустырем владело ООО «Русил», соучредитель и гендиректор компании — предприниматель, владелец рынка «Фонтан» Райф Хисамов.

На участке планировалось возвести спортивно-торговый комплекс, но позже компании предоставили участок через дорогу. В исполкоме объяснили, что под пустырем проходит большое количество сетей, и это не позволяет полноценно освоить территорию.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбществоБизнес Татарстан

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