Эксперт ВОЗ объяснил рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

Люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения COVID-19, и пренебрегают мерами безопасности. Об этом заявил профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт ВОЗ и президент Международной федерации тропической медицины.

Полностью привитые начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей. При этом антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время и в организме человека также образуются клетки памяти, способные распознавать коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти просто не успевают срабатывать, объяснил эксперт в беседе с изданием «Лента.ру».

Ранее внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев предложил сократить с одного года до шести месяцев срок действия QR-кода и сертификата о вакцинации против COVID-19.

Татьяна Леухина