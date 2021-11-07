В Казани временно ограничат движение на участке улицы Калинина

Фото: Максим Платонов

В Казани временно закроют участок автодороги на улице Калинина. Об этом сообщают в мэрии города.

Движение будет ограничено с 8 по 12 ноября около домов №63 и №69. Причиной стало строительство сетей кабельной канализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в исполкоме также рассказали о том, что в Татарстане временно закроют для проезда участок дороги Казань — Шемордан. Это связано с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода. Ограничение будет действовать до 6.00 7 ноября. Работы будут проходить на км 16+200 — км 21+977.

Кроме того, в Казани продлили ограничения движения на участке улицы Баумана до 20 декабря в связи с работами по реставрации фасада здания, которое является объектом культурного наследия.

Диана Жиленкова