В Казани временно ограничат движение на участке улицы Калинина
В Казани временно закроют участок автодороги на улице Калинина. Об этом сообщают в мэрии города.
Движение будет ограничено с 8 по 12 ноября около домов №63 и №69. Причиной стало строительство сетей кабельной канализации.
Недавно в исполкоме также рассказали о том, что в Татарстане временно закроют для проезда участок дороги Казань — Шемордан. Это связано с работами по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода. Ограничение будет действовать до 6.00 7 ноября. Работы будут проходить на км 16+200 — км 21+977.
Кроме того, в Казани продлили ограничения движения на участке улицы Баумана до 20 декабря в связи с работами по реставрации фасада здания, которое является объектом культурного наследия.
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