В Татарстане временно закроют для проезда участок дороги Казань — Шемордан

В Пестречинском районе Татарстана временно ограничат движение на участке автодороги Казань — Шемордан. Причиной стал монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Как сообщили в мэрии города, ограничение будет действовать с 21.00 6 ноября по 6.00 7 ноября. Работы будут проходить на км 16+200 — км 21+977.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Казани продлили ограничения движения на участке улицы Баумана. Так, участок улицы Баумана около дома №86 будет закрыт до 20 декабря. Причиной стали работы по реставрации фасада здания, которое является объектом культурного наследия.

Также в столице РТ до 24 августа 2022 года ограничено движение возле зданий №55 по ул. Петербургской и №1 по ул. Калинина.

Диана Жиленкова