В Татарстане появился первый центр ГосСОПКА

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане появился первый центр ГосСОПКА. Такой статус получил оператор сервисов киберзащиты CyberART, входящий в группу компаний Innostage. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

Оператор подписал соглашение с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, направленных на информационные ресурсы РФ. Руководитель направления сервисов киберзащиты CyberART Владимир Дмитриев отметил, что для оператора важно быть центром ГосСОПКА для обеспечения защиты субъектов критической информационной инфраструктуры. На сегодняшний день оператор CyberART является единственным центром ГосСОПКА в республике.

По словам министра информатизации и связи Татарстана Айрата Хайруллина, центры ГосСОПКА помогают обеспечить мониторинг информационной безопасности, вовремя обнаружить компьютерные атаки и среагировать на них.

Фото: pixabay.com



Ранее появлялась информация, что региональный центр ГосСОПКА появится в Казани на базе компании «ICL Системные технологии» и станет первым в Поволжье и на Урале.



Дарья Акимова