В Казани появится региональный центр ГосСОПКА
В Казани на базе компании «ICL Системные технологии» появится региональный центр функционирования Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Он станет первым в Поволжье и на Урале.
Центры ГосСОПКА помогают обеспечить мониторинг информационной безопасности, вовремя обнаружить компьютерные атаки и среагировать на них до того, как они повлекут за собой сбои в критических объектах, финансовые потери и техногенные аварии, рассказал министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России создаются особые подразделения, которые будут находить и нейтрализовать виртуальные угрозы.Технологии Татарстан
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