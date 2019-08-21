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В Казани появится региональный центр ГосСОПКА

12:16, 21.08.2019
В Казани появится региональный центр ГосСОПКА
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани на базе компании «ICL Системные технологии» появится региональный центр функционирования Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Он станет первым в Поволжье и на Урале.

Центры ГосСОПКА помогают обеспечить мониторинг информационной безопасности, вовремя обнаружить компьютерные атаки и среагировать на них до того, как они повлекут за собой сбои в критических объектах, финансовые потери и техногенные аварии, рассказал министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России создаются особые подразделения, которые будут находить и нейтрализовать виртуальные угрозы.

Технологии Татарстан
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