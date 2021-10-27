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Тихоокеанский флот получит четыре новейших подводных крейсера в ближайшие годы

08:47, 27.10.2021
Тихоокеанский флот получит четыре новейших подводных крейсера в ближайшие годы
Фото: mil.ru

В ближайшие годы Тихоокеанский флот получит четыре подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М», рассказал начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский.

По его словам, строительство подлодок практически завершено. Некоторые из них участвуют в ходовых испытаниях. Обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А» — носители баллистических ракет Р-30 «Булава». Их оснастят самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также для ТОФ строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск», сообщает «Интерфакс».

Недавно в боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку «Магадан».

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПК Татарстан

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