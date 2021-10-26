Погибшую при взрыве газа в набережночелнинском доме девушку недавно перевели на новую должность на КАМАЗе

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

22-летнюю Аделину Загриеву, которая погибла после взрыва газа в доме в Набережных Челнах, недавно перевели на новую должность на КАМАЗе. Ранее она была кладовщиком, а в прошлом месяце стала контролером.

На предприятии девушка работала три года. Заместитель председателя профкома КАМАЗа Андрей Конюков рассказал, что власти Набережных Челнов и предприятие окажут семье погибшей материальную помощь, пишут «Челнинские известия».



Фото: Сергей Афанасьев

Кроме того, стало известно, что в доме, где произошел взрыв, живут пенсионеры, ранее работавшие на КАМАЗе. Четырем бывшим работникам завода также окажут помощь.

Девушку обнаружили в крайне тяжелом состоянии на четвертом этаже дома под бетонными плитами. Врачи выводили ее из клинической смерти. Позднее она скончалась в больнице.

Подробности случившегося 25 октября в Набережных Челнах читайте в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова