Погибшую при взрыве газа в набережночелнинском доме девушку недавно перевели на новую должность на КАМАЗе
22-летнюю Аделину Загриеву, которая погибла после взрыва газа в доме в Набережных Челнах, недавно перевели на новую должность на КАМАЗе. Ранее она была кладовщиком, а в прошлом месяце стала контролером.
На предприятии девушка работала три года. Заместитель председателя профкома КАМАЗа Андрей Конюков рассказал, что власти Набережных Челнов и предприятие окажут семье погибшей материальную помощь, пишут «Челнинские известия».
Кроме того, стало известно, что в доме, где произошел взрыв, живут пенсионеры, ранее работавшие на КАМАЗе. Четырем бывшим работникам завода также окажут помощь.
Девушку обнаружили в крайне тяжелом состоянии на четвертом этаже дома под бетонными плитами. Врачи выводили ее из клинической смерти. Позднее она скончалась в больнице.
Подробности случившегося 25 октября в Набережных Челнах читайте в материале «Реального времени».
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