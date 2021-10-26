Депутат парламента Молдавии: закупленного в Польше газа не хватит даже на день

В Молдавии заявили, что закупленного в Польше 1 млн кубометров газа не хватит даже на день. Тем более это не сможет решить энергетические проблемы страны. Об этом рассказал депутат парламента, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман.

По его мнению, подписание договора с Польшей является несерьезной попыткой повлиять на позицию «Газпрома» на переговорах по новому контракту. Рейдман привел данные, согласно которым страна в год потребляет 3 млрд кубометров газа. По словам депутата, премьер-министр Наталья Гаврилица признала, что стоимость закупленного газа составила $1 000 за тысячу кубометров — это в два раза дороже, чем предлагает «Газпром», пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

О том, что молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с польской PGNiG на пробную закупку 1 млн кубометров газа, стало известно сегодня утром. В истории страны это первая покупка газа из альтернативных источников. Кабмин Молдавии ведет переговоры с Россией и «Газпромом» по заключению долгосрочного договора по поставке природного газа.



На прошлой неделе в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа на 30 суток, до 20 ноября.

Диана Жиленкова